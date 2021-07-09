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الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 07:28

قطر وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات العسكرية

قطر وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات العسكرية
وبحسب ما أوردت وزارة الدفاع القطرية، في بيان مقتضب على حسابها في "تويتر"، الخميس، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته الوزيرة الفرنسية بالوزير القطري.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وتشهد العلاقات العسكرية بين البلدين تطوراً سريعاً؛ حيث عقد الجانبان اتفاقات وصفقات كبيرة خلال السنوات الماضية، في مقدمتها صفقة طائرات "رافال" التي دخلت فعلياً الخدمة في القوات الجوية الأميرية القطرية قبل عامين.

كما تشارك فرنسا في أعمال تأمين مونديال قطر 2022، إلى جانب تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تعززت العلاقات بين البلدين في عدة مجالات؛ منها التعاون الدفاعي، والصناعة، والتعليم، والثقافة، إلى جانب تطور الاستثمارات القطرية في فرنسا.
مصدر : وكالات
رقم : 942393
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