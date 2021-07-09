الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 08:20

الاحتلال الصهيوني.. واستمرار سياسية الاستيطان والهدم

الاحتلال الصهيوني.. واستمرار سياسية الاستيطان والهدم
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن جرافات الاحتلال شرعت في إعادة تجريف طريق استيطانية استولى عليها من أراضي المواطنين بالقرب من معسكر حوارة وصولا إلى قرية روجيب بطول نحو 2.5 كم.

وأضاف دغلس أن الطريق تصل إلى منطقة يطلق عليها "خلة العبهر" في المنطقة الشرقية من روجيب.

وأوضح دغلس أن قوات الاحتلال أخطرت قبل أسبوعين بهدم 25 منزلا ومسجد بالقرب من المنطقة، وهناك تخوفات من اعتداءات استيطانية في محيطها.

يشار إلى أنه في العام 1976 حاول المستوطنون بناء مستوطنة في المنطقة ذاتها، لكن محاولاتهم باءت بالفشل؛ لصمود الأهالي ومقاومتهم.

وفي سياق متصل، سرق مستوطنون قطعة أرض تقع في الحوض رقم (19) من أراضي جالود، موقع "شعب خلة الوسطى"، لورثة المواطن رشيد محمود حج محمد.

وأفادت مصادر محلية أن جرافات المستوطنين شرعت في أعمال تجريف في الأرض التي تصل مساحتها لنحو 20 دونما.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت قبل يومين الطريق الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود، وعزلت أكثر من 600 دونم من الأراضي الزراعية، ومنعت أصحابها من الوصول إليها، وفي الوقت ذاته سمحت لمستوطني بؤرة "ايش كودش" بالاستيلاء على قطعة الأرض.

وتتعرض قرية جالود باستمرار لاعتداءات المستوطنين، الذين يستهدفون المواطنين وممتلكاتهم.

وتعد قرية جالود التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس واحدة من أكثر القرى المتضررة بالزحف الاستيطاني؛ بسبب الطوق الذي تفرضه عليها ثماني مستوطنات تحيط بها من جميع الاتجاهات.

ويحيط بالقرية ثماني مستوطنات، استولت على عدد كبير من الدونمات الزراعية وأشجار الزيتون، وأغلب ساكنيها من المتطرفين وجماعات "تدفيع الثمن"، الذين يعتدون على المواطنين وطلاب المدرسة الثانوية القريبة من مستوطنة "شفوت راحيل" ويحرقون أشجار الزيتون.

وفي سياق متصل هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بالاعتقال حال عدم إخلائها.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال هدد المواطنين في الخربة بإخلاء المنطقة، وفي حال عدم استجابتهم فإنه سيشن حملة اعتقالات بحقهم، ويهجرهم بالقوة، عدا عن نصب حواجز ثابتة على مداخل الخربة لإغلاقها.

يذكر أن الاحتلال هدم أمس الأربعاء، منشآت المواطنين في خربة حمصة بالكامل، وترك المواطنين دون مأوى، علما أن هذه المرة السابعة التي يهدم فيها الخربة منذ نهاية العام الماضي، بغية تهجيرهم من المنطقة.

والى القدس فقد أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في بلدة شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وأمهلت قاطنيها أسبوعين للإخلاء.

وقال الأسير المحرر ناصر أبو خضير، إن مخابرات الاحتلال أخطرت بهدم عمارتهم السكنية في الجهة الغربية من بلدة شعفاط، والمشيدة منذ العام 2003، ,وهي ملك لأكثر من 10 عائلات مقدسية، وتضم نحو 55 فردا.

وأشار إلى أن العمارة تبعد 200 متر عن مستوطنة "رامات شلومو"، وسلطات الاحتلال تتذرع بهدمها منذ العام 2005، حيث أجبرت سكانها على إغلاقها بالطوب لعدة سنوات، بيد أنه في العام 2015 عادوا إلى أماكن سكناهم.

 
رقم : 942409
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
9 تموز 2021
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
9 تموز 2021
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
9 تموز 2021
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
9 تموز 2021
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
8 تموز 2021
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
8 تموز 2021
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
8 تموز 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
8 تموز 2021
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
7 تموز 2021
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
7 تموز 2021
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
7 تموز 2021
السيد نصرالله ورسائل الحرب الإعلاميّة
7 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟