الاحتلال الصهيوني.. واستمرار سياسية الاستيطان والهدم

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن جرافات الاحتلال شرعت في إعادة تجريف طريق استيطانية استولى عليها من أراضي المواطنين بالقرب من معسكر حوارة وصولا إلى قرية روجيب بطول نحو 2.5 كم.



وأضاف دغلس أن الطريق تصل إلى منطقة يطلق عليها "خلة العبهر" في المنطقة الشرقية من روجيب.



وأوضح دغلس أن قوات الاحتلال أخطرت قبل أسبوعين بهدم 25 منزلا ومسجد بالقرب من المنطقة، وهناك تخوفات من اعتداءات استيطانية في محيطها.



يشار إلى أنه في العام 1976 حاول المستوطنون بناء مستوطنة في المنطقة ذاتها، لكن محاولاتهم باءت بالفشل؛ لصمود الأهالي ومقاومتهم.



وفي سياق متصل، سرق مستوطنون قطعة أرض تقع في الحوض رقم (19) من أراضي جالود، موقع "شعب خلة الوسطى"، لورثة المواطن رشيد محمود حج محمد.



وأفادت مصادر محلية أن جرافات المستوطنين شرعت في أعمال تجريف في الأرض التي تصل مساحتها لنحو 20 دونما.



وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت قبل يومين الطريق الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود، وعزلت أكثر من 600 دونم من الأراضي الزراعية، ومنعت أصحابها من الوصول إليها، وفي الوقت ذاته سمحت لمستوطني بؤرة "ايش كودش" بالاستيلاء على قطعة الأرض.



وتتعرض قرية جالود باستمرار لاعتداءات المستوطنين، الذين يستهدفون المواطنين وممتلكاتهم.



وتعد قرية جالود التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس واحدة من أكثر القرى المتضررة بالزحف الاستيطاني؛ بسبب الطوق الذي تفرضه عليها ثماني مستوطنات تحيط بها من جميع الاتجاهات.



ويحيط بالقرية ثماني مستوطنات، استولت على عدد كبير من الدونمات الزراعية وأشجار الزيتون، وأغلب ساكنيها من المتطرفين وجماعات "تدفيع الثمن"، الذين يعتدون على المواطنين وطلاب المدرسة الثانوية القريبة من مستوطنة "شفوت راحيل" ويحرقون أشجار الزيتون.



وفي سياق متصل هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بالاعتقال حال عدم إخلائها.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال هدد المواطنين في الخربة بإخلاء المنطقة، وفي حال عدم استجابتهم فإنه سيشن حملة اعتقالات بحقهم، ويهجرهم بالقوة، عدا عن نصب حواجز ثابتة على مداخل الخربة لإغلاقها.



يذكر أن الاحتلال هدم أمس الأربعاء، منشآت المواطنين في خربة حمصة بالكامل، وترك المواطنين دون مأوى، علما أن هذه المرة السابعة التي يهدم فيها الخربة منذ نهاية العام الماضي، بغية تهجيرهم من المنطقة.



والى القدس فقد أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في بلدة شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وأمهلت قاطنيها أسبوعين للإخلاء.



وقال الأسير المحرر ناصر أبو خضير، إن مخابرات الاحتلال أخطرت بهدم عمارتهم السكنية في الجهة الغربية من بلدة شعفاط، والمشيدة منذ العام 2003، ,وهي ملك لأكثر من 10 عائلات مقدسية، وتضم نحو 55 فردا.



وأشار إلى أن العمارة تبعد 200 متر عن مستوطنة "رامات شلومو"، وسلطات الاحتلال تتذرع بهدمها منذ العام 2005، حيث أجبرت سكانها على إغلاقها بالطوب لعدة سنوات، بيد أنه في العام 2015 عادوا إلى أماكن سكناهم.



