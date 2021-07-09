الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 11:41

مصنع إيراني يزود المشافي بألأجهزة لمواجهة فيروس كورونا

مصنع إيراني يزود المشافي بألأجهزة لمواجهة فيروس كورونا
لا يزور وزير أو رئيس مدينة مشهد الإيرانية إلا ويحط الرحال في مصنع إحياء درمان، أيقونة مكافحة جائحة كورونا الذي عمل على مدار الساعة لتجهيز المشافي بأجهزة التنفس الإصطناعي الحديثة والتصوير المقطعي عالي الدقة، فمساندة هذه الشركة الإيرانية الأطباء في إنقاذ أرواح المصابين بات مدعاة فخر للقطاع الصحي.

وقال رئيس مؤسسة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز:"المعدات الطبية المستخدمة داخل البلاد جميعها تصنع في إيران وقد تحقق جهاد الإنتاج الذي أمر به قائد الثورة الإسلامية ولهذا المصنع دور بارز في هذه المهمة".

الزيارات المتواترة للمصنع تأتي تقديرا لجهوده أثناء فترة تفشي الجائحة ودعما لإنجازاته الجديدة بتصدير ما تنتجه أيادي مهندسيه لدول العالم منها أوروبا، وأبرزها جيران البلد كالعراق واليمن وسورية وأذربيجان وأفغانستان، جهاد كفائي رأى النور أثناء عقوبات أمريكية صارمة لكنه تكلل باعتراف مؤسسات الجودة العالمية، بحسب تصريح الحكومة.

حرمت إيران من توريد أي معدات طبية بعد أن شحت خلال الأيام الأولى من تفشي الجائحة، فكان الخيار الوحيد الاعتماد على الطاقات المحلية المتمثلة بمصانع القطاع الخاص سدا لحاجة البلاد، أما اليوم وبعد تأمين مستشفياتها تباشر التصدير من جديد.
رقم : 942421
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
9 تموز 2021
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
9 تموز 2021
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
9 تموز 2021
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
9 تموز 2021
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
9 تموز 2021
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
8 تموز 2021
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
8 تموز 2021
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
8 تموز 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
8 تموز 2021
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
7 تموز 2021
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
7 تموز 2021
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
7 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
معادلة السيد.. وشروط واشنطن