مصنع إيراني يزود المشافي بألأجهزة لمواجهة فيروس كورونا

لا يزور وزير أو رئيس مدينة مشهد الإيرانية إلا ويحط الرحال في مصنع إحياء درمان، أيقونة مكافحة جائحة كورونا الذي عمل على مدار الساعة لتجهيز المشافي بأجهزة التنفس الإصطناعي الحديثة والتصوير المقطعي عالي الدقة، فمساندة هذه الشركة الإيرانية الأطباء في إنقاذ أرواح المصابين بات مدعاة فخر للقطاع الصحي.



وقال رئيس مؤسسة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز:"المعدات الطبية المستخدمة داخل البلاد جميعها تصنع في إيران وقد تحقق جهاد الإنتاج الذي أمر به قائد الثورة الإسلامية ولهذا المصنع دور بارز في هذه المهمة".



الزيارات المتواترة للمصنع تأتي تقديرا لجهوده أثناء فترة تفشي الجائحة ودعما لإنجازاته الجديدة بتصدير ما تنتجه أيادي مهندسيه لدول العالم منها أوروبا، وأبرزها جيران البلد كالعراق واليمن وسورية وأذربيجان وأفغانستان، جهاد كفائي رأى النور أثناء عقوبات أمريكية صارمة لكنه تكلل باعتراف مؤسسات الجودة العالمية، بحسب تصريح الحكومة.



حرمت إيران من توريد أي معدات طبية بعد أن شحت خلال الأيام الأولى من تفشي الجائحة، فكان الخيار الوحيد الاعتماد على الطاقات المحلية المتمثلة بمصانع القطاع الخاص سدا لحاجة البلاد، أما اليوم وبعد تأمين مستشفياتها تباشر التصدير من جديد.