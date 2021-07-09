الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 11:49

‘‘طالبان‘‘: لن نسمح بتواجد ‘‘داعش‘‘ على الأراضي الأفغانية

‘‘طالبان‘‘: لن نسمح بتواجد ‘‘داعش‘‘ على الأراضي الأفغانية
وقال المتحدث باسم وفد "طالبان"، شهاب الدين ديلاوار، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في موسكو: "سنتخذ جميع الإجراءات لضمان عدم تواجد تنظيم داعش على أراضي أفغانستان".

وأكد وفد طالبان يزور موسكو لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في أفغاناستان أن الحركة تسيطر على معظم أراضي أفغانستان باستثناء كابل والمناطق المحيطة.

كما أكد الوفد أن الحركة تجري مفاوضات مع ممثلي المجتمع الأفغاني لتحديد الهيكل العام للدولة.

* طالبان مستعدة لإجراء مباحثات مع الدول الأخرى

كما أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم،في وقت سابق من اليوم،عن استعداد الحركة لإجراء مباحثات مع الدول الأخرى، وبحث المسائل التي تثير قلقا لديها.

وقال محمد نعيم: "إذا واجهت عدد من البلدان مشكلات في علاقاتها مع أفغانستان، دعهم يتحدثون عن ما يضايقهم. ليست لدينا أي مشكلات مع أحد. وإذا ظهرت هناك مشكلة فنحن جاهزون للتوصل إلى تفاهم والجلوس إلى طاولة للمحادثات وبحث كل المسائل. لا توجد لدينا أي مشكلات في هذا المجال".

* طالبان تضمن مراعاة حقوق المرأة

وصرح المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، أن الحركة تضمن مراعاة حقوق المرأة في العمل والتعليم، إذ أنها لا تتناقض مع القيم الإسلامية.

وقال نعيم: "كنا نعلن أكثر من مرة موقفنا من حقوق المرأة. لا أعرف لماذا يعتبر احد هذه المسألة مهمة من جانب، وغامضا من جانب آخر".

وأضاف: "إننا المسلمون، والحقوق التي منحها الدين الإسلامي للمرأة مضمونة. وهذه هي مسؤوليتنا، إذا دار الحديث عن الحقوق في التعليم أو العمل أو أي شيء آخر. وإذا لم يتناقض ذلك مع الإسلام وأمتنا وبلدنا فلا توجد هناك أي مشكلة. وكنا نشير إلى ذلك أكثر من مرة".
مصدر : وكالات
رقم : 942423
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
9 تموز 2021
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
9 تموز 2021
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
9 تموز 2021
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
9 تموز 2021
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
9 تموز 2021
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
8 تموز 2021
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
8 تموز 2021
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
8 تموز 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
8 تموز 2021
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
7 تموز 2021
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
7 تموز 2021
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
7 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
معادلة السيد.. وشروط واشنطن