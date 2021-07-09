‘‘طالبان‘‘: لن نسمح بتواجد ‘‘داعش‘‘ على الأراضي الأفغانية

وقال المتحدث باسم وفد "طالبان"، شهاب الدين ديلاوار، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في موسكو: "سنتخذ جميع الإجراءات لضمان عدم تواجد تنظيم داعش على أراضي أفغانستان".



وأكد وفد طالبان يزور موسكو لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في أفغاناستان أن الحركة تسيطر على معظم أراضي أفغانستان باستثناء كابل والمناطق المحيطة.



كما أكد الوفد أن الحركة تجري مفاوضات مع ممثلي المجتمع الأفغاني لتحديد الهيكل العام للدولة.



* طالبان مستعدة لإجراء مباحثات مع الدول الأخرى



كما أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم،في وقت سابق من اليوم،عن استعداد الحركة لإجراء مباحثات مع الدول الأخرى، وبحث المسائل التي تثير قلقا لديها.



وقال محمد نعيم: "إذا واجهت عدد من البلدان مشكلات في علاقاتها مع أفغانستان، دعهم يتحدثون عن ما يضايقهم. ليست لدينا أي مشكلات مع أحد. وإذا ظهرت هناك مشكلة فنحن جاهزون للتوصل إلى تفاهم والجلوس إلى طاولة للمحادثات وبحث كل المسائل. لا توجد لدينا أي مشكلات في هذا المجال".



* طالبان تضمن مراعاة حقوق المرأة



وصرح المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، أن الحركة تضمن مراعاة حقوق المرأة في العمل والتعليم، إذ أنها لا تتناقض مع القيم الإسلامية.



وقال نعيم: "كنا نعلن أكثر من مرة موقفنا من حقوق المرأة. لا أعرف لماذا يعتبر احد هذه المسألة مهمة من جانب، وغامضا من جانب آخر".



وأضاف: "إننا المسلمون، والحقوق التي منحها الدين الإسلامي للمرأة مضمونة. وهذه هي مسؤوليتنا، إذا دار الحديث عن الحقوق في التعليم أو العمل أو أي شيء آخر. وإذا لم يتناقض ذلك مع الإسلام وأمتنا وبلدنا فلا توجد هناك أي مشكلة. وكنا نشير إلى ذلك أكثر من مرة".