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الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 11:54
الاحتلال يعتقل شقيقين من سعير شمال شرق الخليل
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، واعتقلت الشقيقين نصار وأيوب عيسى جبارين بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
مصدر :
وكالات
رقم :
942424
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