الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 12:19

إيران تنتج أول عدة تشخيص جينات وطفرات کورونا بشكل متزامن

إيران تنتج أول عدة تشخيص جينات وطفرات کورونا بشكل متزامن
واوضح الدكتور حمزة جوبين مصمم العدة ،الیوم الجمعة: ان العدة المصممة تكشف ثلاثة أجزاء من جينوم أو بنية فيروس كورونا؛ وهي أكثر حساسية في الکشف عن فیروس کورونا مقارنة بمثيلتها الموجودة في السوق.

واضاف: إن العدة قادرة على کشف السلالات المتحورة لفیروس کورونا، کالأفريقي والهندي والإنجليزي والبرازيلي، موضحا انها مفيدة للغاية للاستخدام في البرامج الوقائية والوطنية في السيطرة على هذه الجائحة.

واشار الى الميزات الأخرى للعدة قائلا: يمكن الكشف عن فيروس كورونا بهذه العدة في وقت أقل مقارنة بالعينات الاجنبية، موضحا ان تشخيص کورونا عن طريق عدة الاختبار الأجنبية المتوفرة في السوق تستغرق ساعة و 45 دقيقة، لكن العدة المصممة من قبل الخبراء الایرانیین تکشف عن فيروس كورونا بدقة عالية وفي وقت أقل مقارنة بنظيراتها الاجنبیة.

واضاف ان عدة تشخیص فیروس کورونا من الجيل الجديد هي الاولى من نوعها التي صممت وانتجت في إيران والشرق الأوسط لافتا الى ان ايران هي واحدة من الدول القليلة التي تمکنت من تحقیق هذه التقنية بمساعدة خبرائها .

واكد ان العدة الجدیدة صممت من قبل المختصين الإيرانيين الشباب ولا يوجد مثيله في العالم.
رقم : 942427
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
9 تموز 2021
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
9 تموز 2021
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
9 تموز 2021
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
9 تموز 2021
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
9 تموز 2021
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
8 تموز 2021
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
8 تموز 2021
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
8 تموز 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
8 تموز 2021
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
7 تموز 2021
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
7 تموز 2021
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
أمريكا و‘‘داعش‘‘ يد واحدة في وجه استقرار العراق
7 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
معادلة السيد.. وشروط واشنطن