قائد في الجيش الايراني يتفقد حدود شرق البلاد

وأكد فرهاد آریانفر لدى تفقده لوحدات الجيش المنتشرة في جنوب شرق البلاد، ان الأمن مستتب في المناطق الحدودية وأن عمليات الرقابة مستمرة على مدى 24 ساعة مشيرا الى جهوزية جميع الوحدات المتواجدة في المناطق الحدودية الشرقية وجنوب الشرقية الايرانية.



وقال: إن التواجد الواعي والعزيمة الراسخة لكوادر القوة البرية المنتشرة في مئات الكيلومترات من الحدود الشرقية وكذلك جهود قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان الى جانب دعم حرس الثورة يعزز عمليات الرصد والرقابة حيث لن تسمح بأي اعتداء احتمالي ودخول غير شرعي لاراضي البلاد.



واشاد باستعدادات وجهوزية القوات المنتشرة في المناطق الحدودية التي تحظى بأمن كامل بفضل عمليات السيطرة والرقابة المستمرة على مدى 24 ساعة.