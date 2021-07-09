كابول تدعو إلى إعادة الجنود الأفغان الذين فروا للأراضي الإيرانية

واشار المصدر ،في تصريحات له اليوم الجمعة، أن الحكومة الأفغانية طلبت مساعدة ايران في استعادة الجنود الأفغان.



ولفت المصدر الى أن طهران وافقت على الطلب الأفغاني لدوافع انسانية، وانها تعمل على نقل الجنود عبر طائرة الى العاصمة الأفغانية.



وكان المنفذ الحدودي (اسلام قلعة) الذي يقع في محافظة هرات الأفغانية قد سيطرت عليه قوات طالبان يوم امس الخميس، الأمر الذي دفع الجنود الأفغان الى اللجوء للأراضي الايرانية.



ووقع الحادث في الوقت الذي كانت تستضيف فيه ايران مفاوضات أفغانية أفغانية يومي الأربعاء والخميس، شاركت فيها جماعة طالبان.