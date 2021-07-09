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الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 13:58

وزير الداخلية اللبناني يرفض إعطاء الاذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم

وزير الداخلية اللبناني يرفض إعطاء الاذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم
وقد اعلن وزير الداخلية قبل ذلك في حديث صحفي انه تلقّى عبر وزارة العدل كتاباً يطلب ‏الأذن بملاحقة المدير العام للامن العام ، موضحاً ‏أنه أحال الكتاب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية حتى يُبنى ‏على الشيء مقتضاه، مع التأكيد أنني سأظل في موقفي حريصاً ‏على البقاء تحت سقف القانون.‏

‏وأوضح فهمي انه لو كان الأمر يتعلق باستدعاء ابراهيم للاستماع الى افادته ‏لكانَ قد وافق فوراً، خصوصاً انه سبق لي شخصياً ان مَثلتُ أمام ‏القضاء بعد استدعائي”.

وأضاف: امّا الادعاء فهو مسار آخر ويمكن ‏ان يَستتبعه توقيف، ولذلك يجب أن أكون دقيقاً في تحديد موقفي.‏

‏ولفت الى انه من حيث المبدأ فإنّ مسؤولية الأمن العام في المرفأ ‏تنحصر في ضبط حركة دخول الافراد وخروجهم.‏
مصدر : وكالات
رقم : 942454
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