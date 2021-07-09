محمود عباس يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى تركيا

وأعلن السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، أن محمود عباس سيقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية التركية بدعوة من أردوغان.



وسيصل عباس الى تركيا مساء اليوم، يرافقه وفد رفيع المستوى، وسيجتمع خلال الزيارة مع أردوغان والمسؤولين الأتراك.