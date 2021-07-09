قاليباف يعزي برحيل أحمد جبريل

وجاء في برقية تعزية وجهها قاليباف ،مساء أمس الخميس: تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ وفاة المجاهد والمناضل الدؤوب في جبهة المقاومة احمد جبريل امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين –القيادة العامة.



واضاف قاليباف: ان نضال هذا المجاهد وكفاحه ضد الظلم والذي امضى كل سنوات عمره في الجهاد من اجل تحرير القدس الشريف ستبقى عالقة في اذهان جميع الاحرار والشعب الفلسطيني المظلوم وضاءة متلالئة.



وقدم قاليباف التعزية والمواساة لقادة واعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة ومحبي الفقيد ورفاق سلاحه واسرته الكريمة، داعيا الباري تعالى له بالرحمة والرضوان ولذويه جميل الصبر وجزيل الاجر.



وكان امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين –القيادة العامة احمد جبريل قد وافته المنية الاربعاء في مستشفى بدمشق عن عمر يناهز 83 عاما.