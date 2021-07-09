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الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 16:05
لبنان.. موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا في أيلول
وأكدت خوري "أننا سنشهد موجة إصابات في أيلول، وعلى الجميع أخذ جرعتي اللقاح قبل هذه الموجة".
هذا، وقد إنطلق ماراتون "فايزر" و"أسترازينيكا" الذي تنظمه اللجنة التنفيدية للقاح "كورونا"، وسيستمر حتى يوم غد.
مصدر :
وكالات
رقم :
942465
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