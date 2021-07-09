لبنان.. موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا في أيلول

وأكدت خوري "أننا سنشهد موجة إصابات في أيلول، وعلى الجميع أخذ جرعتي اللقاح قبل هذه الموجة".



هذا، وقد إنطلق ماراتون "​فايزر​" و"​أسترازينيكا​" الذي تنظمه اللجنة التنفيدية للقاح "​كورونا​"، وسيستمر حتى يوم غد.