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الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 16:10

وقفات بصنعاء تدعو لاتخاذ موقف حازم تجاه منع الحج للعام الثاني

وقفات بصنعاء تدعو لاتخاذ موقف حازم تجاه منع الحج للعام الثاني
وعبر المشاركون في الوقفات عن غضبهم الشديد لما قام به نظام آل سعود من منع حج بيت الله للعام الثاني على التوالي تحت ذرائع ومبررات واهية، في الوقت الذي تعج فيه بلاد الحرمين بالحفلات الماجنة وبحضور الآلاف.

واعتبر المحتجون قرار إيقاف الحج من قبل النظام السعودي بمثابة الحرب على الإسلام والمسلمين، مستنكرين بأشد العبارات هذه الخطوة الخطيرة التي تتكرر للعام الثاني على التوالي، بما يبرهن على حجم التبعية والإرتهان التي وصل إليها الكيان السعودي للصهاينة والأمريكان.

ودعا المحتجين العلماء والمسلمين في كافة أرجاء العالم إلى أن يكون لهم مواقف حازمة تجاه مايقوم به الكيان السعودي.

وجدد بيان الوقفات الدعوة لمواصلة النفير للجبهات ودعم المجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية بكل مايلزم من رجال وعتاد.

واختتم البيان بدعوة الجميع للمشاركة والإعداد لأخراج القافلة العيدية الكبرى من أبناء محافظة صنعاء رفدا للجبهات.
مصدر : وكالات
رقم : 942468
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