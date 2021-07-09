الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 18:26

الاحتلال يقمع مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة

الاحتلال يقمع مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة
فقد اندلعت مواجهات ظهر اليوم الجمعة (9-7) بين مواطنين وقوات الاحتلال في جنوب وشرق نابلس، ما أسفر عن إصابات بين صفوف المواطنين.

فقد أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية أن مواطنًا أصيب بالرصاص المطاطي في قدمه، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميًّا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

في الوقت نفسه قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة الرصاص الحي وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات حتى الآن.

وأوضحت أن المسيرة خرجت عقب أداء صلاة الجمعة وسط القرية، باتجاه المنطقة الشرقية؛ احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية.

كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم في قرية مسافر يطا (جنوب الخليل).

واعتدى جنود على الفلسطينيين المشاركين في الوقفة، تنديدا بالتوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة للاحتلال والمستوطنين بحق أهالي المسافر.

وأدى المشاركون صلاة الجمعة فوق أراضي "أم الشقحان"، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، الذين قاموا بوضع حافلة نقل ركاب بالقرب من مستوطنة "افيقال" المقامة على أراضي المواطنين.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني والشعارات المنددة بالاحتلال، وبسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان القيام بمسؤولياتهم في حماية الأهالي وممتلكاتهم ووقف اعتداءات الاحتلال المستمرة.

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، التي اقتحمت مسجد "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين، ومنعت المواطنين من ترميمه وإقامة صلاة الجمعة فيه.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت موقع "ترسلة" وداهمت المسجد وأجبرت المواطنين وفعاليات البلدة والمصلين على الخروج منه بالقوة.

وأوضحت أن جنود الاحتلال منعوا المواطنين من تنظيف المكان وتأهيله تمهيدا لإقامة صلاة الجمعة فيه، وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، وانتشروا داخل الموقع وفي محيطه وعلى شارع جنين- نابلس.

وتتعرض المنطقة بشكل شبه يومي لاقتحامات جنود الاحتلال، ومحالات المستوطنين الاستيلاء عليه، وفي ظل إهمال السلطة والجهات المختصة للموقع وتركه عبر سنوات دون ترميم.

و"ترسلة" تلة فلسطينية تقع إلى الجنوب من مدينة جنين على الطريق الرئيس الواصل بين محافظتي جنين ونابلس بالقرب من بلدة جبع، وبلغت مساحتها ما يقارب 60 دونماً، وتأسست قبل العام 1967 كمعسكر للجيش الأردني.

كما اندلعت مواجهات في بلدة كفر قدوم في قلقيلية، بعد قمع الاحتلال مسيرة إسبوعية تندد بالاستيطان.
مصدر : وكالات
رقم : 942491
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
9 تموز 2021
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
9 تموز 2021
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
9 تموز 2021
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
9 تموز 2021
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
9 تموز 2021
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
9 تموز 2021
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
8 تموز 2021
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
8 تموز 2021
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
8 تموز 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
8 تموز 2021
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي
7 تموز 2021
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
سلامي: القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة البلاد
7 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟