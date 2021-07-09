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الجمعة 9 تموز 2021 ساعة 18:39
وزير الصحة الايراني سعيد نمكي..

الحملة العامة للتطعيم في ايران ضد كورونا تبدأ من يوم غد السبت

الحملة العامة للتطعيم في ايران ضد كورونا تبدأ من يوم غد السبت
واضاف نمكي، في مراسم اقيمت بقاعة اجتماعات المحافظة اليوم الجمعة، انه ابتداءً من يوم غد السبت ستبدأ حملة التطعيم العامة بطاقة 400.000 جرعة لقاح مضاد لكورونا يومياً في جميع مدن البلاد.

ووصف محافظة أذربيجان الغربية/شمال غرب ايران/ بالنموذجية في مكافحة كورونا رغم وجود المعابر الحدودية ، مضيفا أنه نظرا للظروف الجغرافية لهذه المحافظة فانها تمتلك المواصفات المطلوبة لتصبح محافظة سياحية صحية.

وأشار إلى أنه على الرغم من ظروف الحظر ، إلا ان البلاد اجتازت الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا بأدنى معدلات في الوفيات ، مشيرًا إلى: "منذ شهرين ، تم تحديد مراكز الفيروسات المتحورة في محافظات أذربيجان الغربية ويزد وقم وهرمزكان حيث استطاعت الكوادر الصحية والعلاجية الحيلولة دون تفشي الفيروس.

ونوه نمكي إلى أن ايران باتت اليوم بلدا مصدرا للكمامات والمعدات الصحية ومولدات الأكسجين، موضحاً: تم تركيب 160 جهاز فحص بالأشعة المقطعية و 400 مختبر تشخيص جزيئي و 490 مولد أكسجين في العام الماضي.

وأكد وزير الصحة أن هناك حاليا 600 سرير فارغ في مستشفيات محافظة سيستان وبلوجستان/جنوب شرق/ ، لافتا الى تركيب ثلاثة مولدات أكسجين في مستشفيات المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

واشار الى ارتفاع الإنتاج المحلي من الأدوية الى 92٪ رغم تفشي كورونا ، ومنع استيراد الأدوية المماثلة للانتاج الداخلي.

وافتتح وزير الصحة نمكي اليوم الجمعة، باستخدام تقنية دائرة الفيديو المغلقة، العديد من المشاريع الصحية في البلاد، بما في ذلك ملعب نشاط متعدد الأغراض في أورمية ، ومختبر مركز مهاباد الصحي ، ومستوصف بوكان التخصصي ، ومركز المهارات السريرية وصالات جراحة الأعصاب في مستشفى الإمام الخميني (رض) في أروميه/ شمال غرب/.
رقم : 942496
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