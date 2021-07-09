سلاح المقاومة حق من حقوق الشعب اللبناني ولا يمكن التفريط به

وقال يلسين اليوم الجمعة في بيان ان الكيان الصهيوني منذ قيامه يسعى للتوسع بشتى الطرق، وهو يشكل خطرا على لبنان، الذي لم يكن يستطيع أن يرسل جنوده للحدود إلا بشروط، وهذا ما دفع الإمام الصدر لدعوة الجنوبيين للتسلح وأن يبيع الفلاح بقرته ليشتري السلاح ويدافع عن وطنه ونفسه مؤكدا أن لعدو لا تردعه إلا القوة، ولم يحرر الجنوب، لا قرارات دولية ولا اعتصامات، إنما بسلاح مقاومة حذفت كلمة هزيمة من قاموسها، وحررت لبنان وقضت على حلم العدو بإسرائيل الكبرى، وستبقى المقاومة الدرع الواقي لحدود لبنان وسيادته.



وتابع : إن المشروع الصهيو أميركي بأدواته الداخلية والخارجية يحاصر لبنان في محاولة لتعبئة الشعب ضد سلاح المقاومة، ولكننا نؤكد أن شعبنا يدرك بأن الجوع أهون من حياة الذل والاستسلام للمشاريع الصهيو أمريكية.



وختم العلامة ياسين: إن الأصوات النشاز الداعية إلى إرجاع لبنان لعصر الانتداب بطريقة أو بأخرى هم واهمون، وسترتد عليهم دعواتهم بالخزي والعار، لأن حال المقاومة والممانعة متجذرة في نفوس وعقول أبناء لبنان المقاوم، لا سلاحا فحسب، بل ثقافة وسلوكا في كل الميادين، ومن هنا ندعو إلى المسارعة في تشكيل الحكومة التي يجب أن تكون على قدر التحديات والانجازات، وهذا لا يكون إلا بحكومة خارج نطاق المحاصصة والطائفية، ليكون لبنان كما أراده الإمام الصدر وطنا نهائيا لجميع أبنائه وطوائفه.