الصحة العراقية تسجل 8636 اصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

وبحسب الموقف الوبائي الصادر عن الوزارة فقد سجل العراق 8636 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ولفتت الوزارة الى ان عدد الوفيات بلغ 32 حالة، في حين تماثل 6508 للشفاء.