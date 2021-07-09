الخطيب: للاسراع في الوصول الى تسوية للتخفيف من أعباء الحصار

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​علي الخطيب​ الى معاناة شعبنا في لبنان، فنحن نخوض اليوم معركة الدفاع عن كرامتنا وحريتنا التي يريد العدو امتهانها ومعركة الدفاع عن ارضننا التي يتهدد العدو سلامتها وسيادتها، واذا كنا نتعرض اليوم لحصار اقتصادي من القوى الدولية انتصارا للعدو الاسرائيلي ولفرض شروطه علينا التي عجز عن فرضها بقوة السلاح، فان ذلك مرهون بإرادتنا ومدى قدرتنا على التحمل، فلن يطول الامر اذا ما رأى الله منا الصدق والصبر، واذكر هنا بما قاله سيدنا امير المؤمنين علي (فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر )".



واشار الخطيب في خطبة الجمعة، الى "ان من شروط الانتصار في اي معركة محقة تهيئة مستلزمات هذه المعركة، وان من مستلزمات معركة الحصار اليوم - الذي كان الفساد احد اهم العناصر المساعدة فيه - اهم مستلزماته زيادة السعي لحث المسؤولين على وجوب الاسراع في الوصول الى تسوية في اقرب فرصة ممكنه للتخفيف من اعباء الحصار وما ولده الفساد وسوء الإدارة من مشكلات حياتية اجتماعية واقتصادية ونقدية الى جانب الوضع الصحي وما ينذر التفلت من الاجراءات الوقائية من مخاطر وتفشي للمتحور الجديد "دلتا"، وما ينذر ذلك من اخطار، كل ذلك يستدعي الضغط على المسؤولين لتقديم ما امكن من جهد لتخفيف الاعباء عن المواطنين وخصوصا بيئة المقاومة المقصودة بهذا الحصار للوصول بها الى حالة الانفجار بفعل الضغوط التي تتعرض لها التي تستحق كل الاهتمام والاحترام".



واعتبر بانه "على الرغم من الاساليب التضليلية لم تخضع ولم تركع وبقيت وفية لقضاياها العادلة ولم تتأثر بكل محاولات التضليل والدس والايقاع بين ابنائها من حركة أمل وحزب الله الغيارى وقيادتهما الحكيمة والمجاهدة، فمزيدا من التكاتف والتعاضد لأفشال دعاة التفرقة والفتنة، وندعو الى العطاء والاهتمام بأهل الحاجة من اخواننا المؤمنين كل حسب امكاناته وتذكروا قول الله تعالى ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ). كما وندعو اخواننا واهلنا الى الحذر من انتشار فيروس الدلتا الاكثر خطورة واتخاذ الاجراءات المطلوبة التي تحصن مجتمعنا وتخفف من الاصابة بهذا الوباء القاتل".