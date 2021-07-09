'يافا مش للبيع'.. وقفة احتجاجية ضد الإخلاء والتهجير

ورفع المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها "يافا ليست للبيع"، "بيوتنا في خطر"، بالإضافة إلى شعارات أخرى ضد التهجير والإخلاء.



ويتهدد الإخلاء والتهجير السكان العرب في يافا لصالح شركة "عميدار" الحكومية، في الوقت الذي دعا فيه الحراك الشعبي في يافا إلى الالتفاف حول النضال الشعبي، والمشاركة بشكل أكبر في الوقفات والخطوات النضالية المقررة.



وتعرض "عميدار" المنازل التي يسكنها المواطنون في مزاد علنيّ بهدف تحقيق الأرباح وتصفية المنازل، ما يهدد مئات العائلات اليافاويّة بعدم تمكّنها من شراء البيوت والبقاء فيها.



