الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش غرب طوزخورماتو

وذكر بيان للحشد الشعبي أن "قوة من اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي أحبطت تسللا لفلول داعش الإرهابي غرب قضاء طوزخورماتو".



وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال رصد القوة محاولة لعناصر فلول داعش الإرهابي بالتسلل قرب مطار حليوة قبل أن تقوم القوة بمعالجة التسلل".