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السبت 10 تموز 2021 ساعة 07:23

الأمن مستتب على الجانب الايراني من الحدود الأفغانية

الأمن مستتب على الجانب الايراني من الحدود الأفغانية
وقال العميد الركن آذريان في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الجمعة خلال تفقده حدود دوغارون بمدينة تايباد المتاخمة لافغانستان والتابعة لمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق): لا توجد في الوقت الحاضر اي مشكلة في امن الحدود الايرانية وان الخط الحدودي لشرق ايران والمشترك مع افغانستان يحظى بالامن التام.

واضاف: ان الظروف السائدة حاليا في افغانستان غير مناسبة ولكن رغم ذلك فان الامن التام مستتب في جميع الحدود الشرقية في ظل التواجد الدائم للقوة البرية للجيش وحرس الحدود الايراني.

وتابع قائلا: رغم بعض التحركات الحربية في مختلف الولايات الافغانية من قبل قوات طالبان خلال الايام الاخيرة ولكن ليس هنالك اي قلق للشعب الايراني لان القوات المسلحة على استعداد دائم للتصدي لاي تحرك.

واكد بان القوات المسلحة ترصد بكل قوة ويقظة مخططات الاعداء البغيضة وفيما لو صدر اي خطا من جانب الاعداء فانهم سيتلقون ردا قاسيا من جانب القوات المسلحة الايرانية وقال: انه على اعداء ايران الاسلامية ان يعلموا بانهم لا يمكنهم تحت اي ظروف كانت تحقيق اهدافهم البغيضة وان القوات المسلحة الايرانية بصلابتها وقدراتها الدائمة سوف لن تسمح بادنى مساس بارض البلاد.
رقم : 942572
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