وقالت الخلية يوم الجمعة، في بيان، بحسب السومرية نيوز، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ العمليات الاستباقية والتعرضية وملاحقة العصابات الإرهابية المهزومة، نفذت قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من اللواء الثامن عشر ومفارز استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعملية أمنية نوعية ، تمكنت من قتل داعشي المكنى (ابو قيصر)".



وبينت، أن "العملية تمت بعد نصب كمين محكم له ومحاصرته في قرية(لسان) بناحية الرشاد جنوب غربي كركوك".