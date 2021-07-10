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السبت 10 تموز 2021 ساعة 07:29
تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا في تونس
ورصدت السلطات الصحية 8506 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 24406 تحليلا مخبريا.
ويترفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 16050، والإصابات إلى 481735.
يذكر أنه تم تسجيل أول إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الماضي.
مصدر :
وكالات
رقم :
942578
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