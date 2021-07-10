الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 تموز 2021 ساعة 07:30

ايران تدعو المجتمع الدولي للعمل على رفع الحظر اللاقانوني ضد الدول النامية

ايران تدعو المجتمع الدولي للعمل على رفع الحظر اللاقانوني ضد الدول النامية
وقال حاجي لاري في كلمة له الجمعة خلال اجتماع الجمعية السياسية العليا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الامم المتحدة (ايكوسوك): ان الاجراءات القسرية الاميركية ومن ضمنها فرض الحظر اللامشروع وغير القانوني ضد الدول النامية من جانب وانفعال المجتمع الدولي تجاه ذلك من جانب اخر، قد حوّل الشعار المحوري للتنمية المستديمة وهو "لا احد ينبغي ان يتخلف عن التنمية" الى مجرد شعار للزينة وفارغ ومضحك وعديم المعنى.

واضاف: في حين ان هذا الشعار هو بمثابة الـ"دي ان اي" والنواة الرئيسية للتنمية ومن دون تحقيقه فان اي برنامج ومشروع للارتقاء بالتنمية في الدول هو اشبه ما يكون بمزحة.

ودعا المستشار في البعثة الدبلوماسية الايرانية الى اتخاذ اجراء عاجل ومؤثر من قبل المجتمع الدولي لرفع الحظر غير القانوني واللامشروع ضد الدول النامية واكد بان حق التنمية كحق بشري مشروع لن يكون قابلا للتحقيق في الوقت الذي تتعرض فيه التعددية لضغوط شديدة ومتزايدة وتزعزع الاحادية الممارسة من قبل عدد ضئيل من الدول اساس التعاون الدولي.

وقال حاجي لاري: بغية تحقيق شعار "لا ينبغي ان يتخلف احد عن التنمية" فانه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة بصورة شاملة ومنسجمة في مسار محو اي اجراءات احادية قسرية ومن ضمنها اجراءات الحظر غير القانونية واللاشرعية ضد الدول النامية.

واكد الدبلوماسي الايراني قائلا: ان هذا الامر لن يتيسر دون المواجهة الفورية بصوت واحد للاجراءات الاحادية القسرية ذاتها وكذلك للدول التي تفرض مثل هذه الاجراءات اللاشرعية على الاخرين.

يذكر ان اجتماع الجمعية السياسية العليا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الامم المتحدة (ايكوسوك) يعقد سنويا في مقر المنظمة الدولية لدراسة التحديات القائمة في مسار الوصول الى التنمية ورفع العقبات والمشاكل التنموية للدول.
رقم : 942579
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة
رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة
10 تموز 2021
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
9 تموز 2021
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
9 تموز 2021
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
9 تموز 2021
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
9 تموز 2021
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
9 تموز 2021
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
9 تموز 2021
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
9 تموز 2021
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
8 تموز 2021
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
ما هي تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على التطورات في آسيا الوسطى؟
8 تموز 2021
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي و انهيار التحالف الاستراتيجي
8 تموز 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
‘‘إسرائيل‘‘ تُعرقل إعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها.. ما الذي تهدف إليه ‘‘تل أبيب‘‘؟
8 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة