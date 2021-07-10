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السبت 10 تموز 2021 ساعة 07:43
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

السيد الحوثي قائد إستثنائي يعتز به الشعب الفلسطيني

السيد الحوثي قائد إستثنائي يعتز به الشعب الفلسطيني
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها الجمعة: “تلقينا برقية التعزية بالشهيد المجاهد أحمد جبريل أمين عام ومؤسس جبهتنا التي أرسلها القائد المجاهد الكبير عبدالملك بدرالدين الحوثي”، واصفة قائد الثورة القائد الاستثنائي الذي يعتز به الشعب الفلسطيني.

وتابعت قائلة “نحفظ للقائد عبدالملك الحوثي في ذاكرتنا وعقولنا تقديرا عاليا لما يمثله وحركة أنصار الله من موقع متقدم فعال في مواجهة المخطط الصهيوأمريكي ومرتزقته”.

وأشارت إلى أن اليمن اليوم وبفضل الصمود الأسطوري في مواجهة العدوان بات في قلب محور المقاومة وأقرب إلى فلسطين أكثر من غالبية النظام الرسمي العربي، مؤكدة على قناعتها التامة أن انتصار اليمن هو نصر لفلسطين.
مصدر : وكالات
رقم : 942590
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