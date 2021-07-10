روسيا تدعم حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري

وفيما أصدر المكتب الإعلامي للحريري بياناً ذكر «تفاصيل البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية»، فاته ذكر أن الجانب الروسي أكّد دعمه لـ«المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة تكنوقراط فعالة برئاسة الحريري قادرة على خرق المسار السلبي للأحداث في البلاد».



وبحسب مصادر مطلعة أشار بيان مكتب الحريري إلى أنه خلال الاتصال «عرض الرئيس الحريري وجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات».



وفي المقابل، أكّد الجانب الروسي على «ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع في تشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدّد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة».



وفي هذا السياق، تم التأكيد على «توجّهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القوي لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين».