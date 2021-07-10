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السبت 10 تموز 2021 ساعة 09:14

قوات الاحتلال تطلق عدة قنابل مضيئة فوق جنوب لبنان

قوات الاحتلال تطلق عدة قنابل مضيئة فوق جنوب لبنان
وأفادت التقاريرة الواردة من هناك أن اطلقت القنابل فوق سهل ​مرجعيون​ شرقي ​مستعمرة المطلة​، وفوق بلدة الغجر، في ظلّ تحليق لطائرة استطلاع إسرائيليّة من دون طيّار في أجواء المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 942612
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