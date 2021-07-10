قوات الاحتلال تطلق عدة قنابل مضيئة فوق جنوب لبنان

وأفادت التقاريرة الواردة من هناك أن اطلقت القنابل فوق سهل ​مرجعيون​ شرقي ​مستعمرة المطلة​، وفوق بلدة الغجر، في ظلّ تحليق لطائرة استطلاع إسرائيليّة من دون طيّار في أجواء المنطقة.