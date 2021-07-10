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السبت 10 تموز 2021 ساعة 09:14
قوات الاحتلال تطلق عدة قنابل مضيئة فوق جنوب لبنان
وأفادت التقاريرة الواردة من هناك أن اطلقت القنابل فوق سهل مرجعيون شرقي مستعمرة المطلة، وفوق بلدة الغجر، في ظلّ تحليق لطائرة استطلاع إسرائيليّة من دون طيّار في أجواء المنطقة.
مصدر :
وكالات
رقم :
942612
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