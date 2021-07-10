حماس تدعو لاستمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان

وعدّ الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم السبت، التظاهرات الشعبية تعبيراً عن بسالة الشعب الفلسطيني وديمومه انتفاضته وثورته في فرض إرادته على الاحتلال الإسرائيلي.



ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لاستدامة الاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط المواجهة؛ لإفشال مخططاتهم العنصرية وتمددهم الاستيطاني.



ووجهت "حماس" التحية لجماهير الشعب الفلسطيني الثائرين والمنتفضين في وجه الاحتلال.



وأصيب عشرات الشبان أمس الجمعة، أثناء تصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وقصرة وجبع وترقوميا ومختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، وفي سلوان بالقدس.