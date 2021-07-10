وزير الخارجية العُماني: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبع مع الإحتلال

وبحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت، قال البوسعيدي: "لن نكون ثالث دولة خليجية (تطبّع العلاقات مع الإحتلال بعد الإمارات والبحرين)، ولكننا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية".



وأكد البوسعيدي، دعم بلاده "تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين" حسب تعبيره.



كما لفت وزير خارجية سلطنة عمان إلى "دعم بلاده عودة سوريا إلى الجامعة العربية".



وتجدر الإشارة إلى أن سلطان عمان، هيثم بن طارق، كان أول زعيم خليجي يهنئ الرئيس السوري، بشار الأسد، بعد إعادة انتخابه، نهاية مايو الماضي، كما استقبلت مسقط، في شهر مارس الماضي، وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد.



من جانب آخر كشف وزير الخارجية العُماني أن القمة المرتقبة بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والتي تُعقد غداً في مدينة نيوم شمال غربي السعودية، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين.



وأشار إلى أن هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات التي ينوي البلدان توقيعها.