الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 تموز 2021 ساعة 14:20

بايدن يختار لأمريكا سفيرا في الهند وسفيرة في فرنسا

بايدن يختار لأمريكا سفيرا في الهند وسفيرة في فرنسا
وكان غارسيتي، الذي يحكم ثاني أكبر مدينة أمريكية منذ 2013، قد رفض الترشح للانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكن يرى مراقبون أنه يسعى إلى تعزيز موقعه في منصب جديد.

وقال غارسيتي الذي أمضى 12 عاما في استخبارات احتياطي البحرية الأمريكية، ويعزف على البيانو موسيقى الجاز، في بيان: "كرّست حياتي للخدمة العامة".

وأضاف "إذا اُقر تعييني، فسأنقل الدرجة نفسها من الطاقة والالتزام والحب لهذه المدينة إلى دوري الجديد، وسأقيم شراكات واتصالات من شأنها أن تساعد لوس أنجلوس".

وإذا تم تثبيته من قبل مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وهو أمر مرجح، سيتولى غارسيتي (50 عاما) قيادة سفارة أمريكية ذات تاريخ طويل في الهند.

وسيتولى غارسيتي مهامه في نيودلهي بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تكريس علاقة مزدهرة مع الهند في مواجهة الصين، التي تزداد تشددا، والدولة الأخرى الوحيدة التي يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة.

كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن اختار دينيس كامبل باور، الدبلوماسية صاحبة الخبرة والمدافعة عن مشاركة المرأة في السياسة، سفيرة للولايات المتحدة في فرنسا.

وكامبل باور (57 عاما) عملت سفيرة لبلدها في بروكسل بين 2013 و2017. وكانت سابقا عضوا في قيادة الحزب الديموقراطي (2008-2012) وشاركت في حملتي باراك أوباما الرئاسيتين، وفقا لسيرة ذاتية نشرتها الرئاسة الأمريكية ووزارة الخارجية.

وفي حال وافق الكونغرس على تعيينها، ستشغل المنصب خلفا للجمهورية، جيمي ماكورت، سيدة الأعمال والمحامية التي عينها دونالد ترامب سفيرة في فرنسا عام 2017.

وباور حائزة شهادة في العلوم السياسية من "أوكسيدنتال كوليدج" في لوس أنجلوس، وكانت صحافية تلفزيونية قبل أن تصبح متحدثة باسم الصليب الأحمر الأمريكي في سان فرانسيسكو (1993-1994).

وفي بروكسل، كانت باور على رأس إحدى أكبر السفارات الأمريكية في أوروبا. وتحدث البيت الأبيض في بيانه عن "مهارتها في إدارة الأزمات وبناء شراكات حول الأمن عبر الأطلسي وتطوير التجارة الدولية".

وبعد عودتها إلى الولايات المتحدة على أثر فوز ترامب، استأنفت العمل السياسي في 2019 مشاركة في الحملة الانتخابية لبايدن.
مصدر : وكالات
رقم : 942674
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مستقبل الأردن يتجه نحو المقاومة.. تغييرات جذرية تسير بعيداً عن السعودية
مستقبل الأردن يتجه نحو المقاومة.. تغييرات جذرية تسير بعيداً عن السعودية
ما هي أهداف زيارة الوفد السعودي لواشنطن في غياب محمد بن سلمان؟
ما هي أهداف زيارة الوفد السعودي لواشنطن في غياب محمد بن سلمان؟
10 تموز 2021
الرئيس روحاني: دخلنا الموجة الخامسة من جائحة كورونا
الرئيس روحاني: دخلنا الموجة الخامسة من جائحة كورونا
10 تموز 2021
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
10 تموز 2021
رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة
رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة
10 تموز 2021
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
9 تموز 2021
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
9 تموز 2021
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
9 تموز 2021
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
9 تموز 2021
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
9 تموز 2021
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
9 تموز 2021
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
9 تموز 2021
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
8 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مستقبل الأردن يتجه نحو المقاومة.. تغييرات جذرية تسير بعيداً عن السعودية
ما هي أهداف زيارة الوفد السعودي لواشنطن في غياب محمد بن سلمان؟
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟