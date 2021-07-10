بعد توسعها في افغانستان .. رسالة طالبان إىل الدول المجاورة

عادت حركة طالبان لتفرض نفسها بقوة في أفغانستان مع نهاية عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من البلاد.



وأصبحت الحركة منتشرة في غالبية الأقاليم وهي تطوق العديد من المدن الكبرى كما كان الحال في التسعينيات. ومع تضاعف انتصاراتها العسكرية، أصبح احتمال وصولها إلى السلطة من جديد في الأشهر القليلة المقبلة وارداً وليس من ضرب الخيال.



هذه التطورات الهامة في المشهد السياسي والعسكري في البلد الذي يرزح تحت الحرب منذ عام 2001 أثارت قلق الدول المجاورة لأفغانستان ومنها روسيا وإيران خاصة في حال عودة الحركة المسلحة إلى الحكم الأمر الذي يبدو قريباً.



طالبان التي كانت قاب قوسين أو أدنى من عودتها للمشهد السياسي بالكامل في أفغانستان سعت لطمأنة الدول المجاورة لها خاصة بعد سيطرتها على المعابر الحدودية مع طاجيسكتان وإيران.



قادة الحركة أرسلوا وفداً إلى روسيا من أجل طمأنة موسكو التي اعتبرت أن خاصرتها الجنوبية باتت مهددة بسبب القتال وعودة الحركة الإسلامية للمشهد مرة أخرى.



رسائل طالبان لروسيا كانت حول وقف القتال في حال التوصل لحل سياسي مع الحكومة الأفغانية الحالية بقيادة أشرف غني، ومجابهة الحركة لتنظيم داعش الذي ينحدر عدد كبير من مقاتليه من الدول الإسلامية السابقة في الاتحاد السوفييتي؛ ولعل هذه هي الرسالة الأهم من الحركة إلى روسيا.



وأعلن مصدر أمني أفغاني أن عناصر حركة طالبان سيطروا على معبر" أبو نصر فراهي" الحدودي مع إيران.



وكان مصدر بوزارة المالية الأفغانية التي تشرف على المعابر أكد في وقت سابق سيطرة طالبان على معبر حدودي آخر مع إيران هو معبر إسلام قلعة، الواقعُ في ولاية هِرات غربي البلاد،ويعد معبر إسلام قلعة أحد أهم 4 معابر حدودية بين إيران و أفغانستان ، يخدم نحو 20 ولاية أفغانية.



كما أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الجمعة سيطرة الحركة على معبر تورغندي الحدودي المهم مع تركمانستان، في المقابل أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أن القوات الأمنية في المعبر "نقلت مؤقتا"، مؤكدا بدء مسعى لاستعادة السيطرة عليه.



من جهته، قال قائد المنطقة الشرقية الشمالية في الجيش الإيراني العميد رضا آذريان إنه لا يوجد ما يهدد الحدود الشرقية لإيران مع أفغانستان.



وأشار إلى أن الوضع في أفغانستان غير مناسب على المستوى الأمني، لكنه لا يشكل تهديدا للجمهورية الإسلامية، مع انتشار القوات الإيرانية على طول المناطق الحدودية. وشدد آذريان على أن القوات الإيرانية في كامل استعدادها للتعامل مع أي تهديد أو تحرك يستهدف إيران.



وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد استضافت قبل أيام وفودا افغانية تتشكل من ممثلي طالبان والحكومة والبرلمان الافغاني ومندوبي اللاجئين، بهدف مناقشة القضايا الثنائية بين طهران وكابل.



في الأثناء، أعلنت حركة طالبان سيطرتها على قاعدة عسكرية وموقعين آخرين في منطقة شوراباك بولاية قندهار جنوب البلاد.



وفي المقابل، نفى حاكم ولاية قندهار روح الله خان زاده ما أوردته وسائل إعلام محلية بشأن هجوم طالبان على مدينة قندهار، وقال إن الوضع في الولاية تحت السيطرة ولا يوجد ما يقلق الأهالي، وفق تعبيره.



يأتي ذلك بينما أعلنت حركة طالبان أن 85% من الأراضي الأفغانية باتت تحت سيطرتها، وأشارت إلى أنها تسعى لأن تشارك مكوناتُ الشعب الأفغاني كافة في إدارة البلاد.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وفد من المكتب السياسي للحركة في العاصمة الروسية موسكو. وتعهد الوفد بعدم تعرض دول الجوار وما سماها الدول الصديقة لأي تهديدات من أفغانستان.



وقال الوفد إن طالبان لن تسمح بتمدد داعش في أفغانستان، وأن الحركة ستحاربه.



من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لا تنوي اتخاذ أي إجراءات حيال أفغانستان ما دامت العمليات العسكرية تجري داخل حدود أفغانستان، معرباً عن قلق موسكو من إمكانية تجاوزها الحدود إلى أراضي دول الجوار بعدما وسعت سيطرتها لنقاط حدودية مع طاجيكستان وإيران.



وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن طالبان سيطرت في وقت قصير على جزء كبير من الأراضي الحدودية وتسيطر حاليا على حوالي ثلثي الحدود مع طاجيكستان.

وأوضحت أن موسكو على استعداد لاتخاذ "تدابير إضافية" من أجل "منع الاعتداء" على حليفتها طاجيكستان، ودعت كافة الأطراف إلى "تجنب نقل التوترات خارج البلاد".



وفي واشنطن دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مساء الجمعة إلى ممارسة ضغط دولي من أجل إبرام اتفاق بين الحكومة الأفغانية وطالبان.