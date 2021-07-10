نواب بريطانيون يطالبون بإطلاق المعتقل البحريني فواز عبد النبي

وأشارت الرسالة التي وقع عليها اللورد بول سكريفن من حزب الديمقراطيين الأحرار والبارونة بانيت وجونيس إلى جانب النائبة ليلى موران، أشارت رسالتهم إلى جانب من تفاصيل التعذيب التي تعرض لها فواز لنزع اعترافاته بالإكراه. وذكرت الرسالة أنه وضع في الحبس الإنفرادي لمدة ١١ يوم، تعرض خلالها للإعتداء الجنسي والتعذيب الوحشي.



وإلى جانب التعذيب في مركز الإحتجاز، لم يسمح لمحامي السجين فواز بمرافقته في التحقيق مع النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق معه في نفس المكان الذي تعرض فيه للتعذيب.



النواب عبروا في رسالتهم المستعجلة إلى سفير البحرين فواز آل خليفة عن استيائهم البالغ للإنتهاكات الجسيمة التي تعرض لها فواز عبد النبي.



ومن المزمع أن تعقد جلسة استئناف يوم الإثنين القادم للنظر في الحكم الذي صدر ضد فواز بالسجن ١٥ سنة في نوفمبر العام الماضي. وهو ما حدا بالنواب البريطانيين للمطالبة بصفة مستعجلة لإطلاق سراحه في ظل وجود انتهاكات جسيمة ومحاكمة شابتها خروقات قانونية كثيرة.



وتعج سجون البحرين بمئات السجناء السياسيين وأصحاب الرأي الذين يقبعون في ظروف سيئة بحسب تقارير حقوقية آخرها ما ذكرته منظمة العفو الدولية حول التعامل مع تفشي فايروس كورونا في سجن جو والذي أدى إلى وفاة السجين حسين بركات في التاسع من يونيو الماضي بسبب الإهمال الصحي.

