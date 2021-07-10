الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 تموز 2021 ساعة 16:00

اعتقالات سعودية في صفوف الحجاج بمكة

اعتقالات سعودية في صفوف الحجاج بمكة
وكشف العميد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات أمن الحج عن اعتقال 52 حاجا بذريعة دخول الحرم بطريقة مخالفة وعدم حصولهم على تراخيص مسبقة.

وقررت سلطات امن الحج معاقبة الحجاج بغرامات قاسية تصل إلى 10 الآف ريال سعودي، وفق الشويرخ.

وكانت السعودية شددت إجراءات الحج لهذا العام بتخصيصه لـ60 الف حاج من اصل مليوني ونصف المليون حاج يؤدون مناسكه سنويا.

ولم يتضمن برنامج الحج لهذا العام على وافدين وانما اقتصر على سكان المملكة.

وفرضت السعودية إجراءات قاسية بحق الراغبين بأداء مناسك الحج بذريعة مكافحة كورنا رغم الانتقادات التي طالتها بفعل سماحها لحفلات غناء ورقص بحضور عشرات الالاف دون إجراءات تذكر.
مصدر : وكالات
رقم : 942688
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مستقبل الأردن يتجه نحو المقاومة.. تغييرات جذرية تسير بعيداً عن السعودية
مستقبل الأردن يتجه نحو المقاومة.. تغييرات جذرية تسير بعيداً عن السعودية
ما هي أهداف زيارة الوفد السعودي لواشنطن في غياب محمد بن سلمان؟
ما هي أهداف زيارة الوفد السعودي لواشنطن في غياب محمد بن سلمان؟
10 تموز 2021
الرئيس روحاني: دخلنا الموجة الخامسة من جائحة كورونا
الرئيس روحاني: دخلنا الموجة الخامسة من جائحة كورونا
10 تموز 2021
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
10 تموز 2021
رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة
رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة
10 تموز 2021
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
9 تموز 2021
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
9 تموز 2021
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
9 تموز 2021
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
9 تموز 2021
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
9 تموز 2021
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
9 تموز 2021
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
9 تموز 2021
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
8 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مستقبل الأردن يتجه نحو المقاومة.. تغييرات جذرية تسير بعيداً عن السعودية
ما هي أهداف زيارة الوفد السعودي لواشنطن في غياب محمد بن سلمان؟
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟