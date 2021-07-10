4 قتلى في تفجير انتحاري استهدف قائد شرطة العاصمة الصومالية

وأكد المتحدث باسم الشرطة صادق عدن علي أن التفجير الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة استهدف اليوم السبت موكب قائد شرطة محافظة بنادر، فرحان محمد آدم المعروف بفرحان قرولي، بالقرب من مستشفى بنادر في مقديشو.



وذكر المتحدث أن الهجوم خلف أربعة قتلى وتسعة جرحى على الأقل، فيما تمكن قرولي من النجاة.



في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدها سقوط ثمانية قتلى على الأقل بينهم امرأة.



وأكدت وسائل إعلام وجود عناصر لأجهزة الأمن بين ضحايا التفجير، مضيفة أن قائد الشرطة كان يستقل سيارة مدرعة ما أنقذ حياته.



وأعلنت حركة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.



وتولى قرولي قيادة شرطة مقديشو في أواخر أبريل الماضي.