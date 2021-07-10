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السبت 10 تموز 2021 ساعة 16:17

معاريف تكشف تفاصيل استعدادات الاحتلال لعدوان جديد على غزة

معاريف تكشف تفاصيل استعدادات الاحتلال لعدوان جديد على غزة
وأضافت الصحيفة: "هذا الأسبوع تم تقديم تحقيق من مئات الصفحات حول العملية السابقة والدروس المستفادة منها إلى قائد القيادة الجنوبية اللواء اليعازر توليدان و تتضمن الخطط والاستعداد للعملية العسكرية القادمة التي تلوح في الأفق بالفعل".

وأكملت الصحيفة أنه بعد العملية الأخيرة طلب من الجيش خطط جديدة.

وتابعت:" المتوقع أن تعلن القيادة الجنوبية عن استعدادها للمستوى أ، وهو في الواقع مستوى أقوى بكثير من العملية السابقة ويتضمن خططًا للعمليات البرية".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه يتم التخطيط للعملية التالية على أنها استمرار لنقطة نهاية العملية الأخيرة.

وتابعت في تحليلها أنه "ما يقرب من شهرين مرّا منذ انتهاء عملية سيف القدس، أي شخص يريد أن يصف الوضع في قطاع غزة ويلخص نتائج العملية - ربما يجد صعوبة في العثور على الإجابات - غزة مشكلة معقدة وعلى الأقل في هذه المرحلة يبدو أن العملية الأخيرة هي مجرد فاصلة صغيرة" وفق تعبيرها.

ويعيش قطاع غزة أجواء متوترة، منذ انتهاء العدوان الأخير على غزة، في مايو الماضي.

ولا يزال الاحتلال يفرض قيودا صارمة على حركة معابر غزة، ويزيد من حدة الحصار، الأمر الذي ترفضه فصائل المقاومة وردّت عليه بتهديد قادة جيش الاحتلال بـ"الانفجار".
مصدر : وكالات
رقم : 942691
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