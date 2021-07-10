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السبت 10 تموز 2021 ساعة 17:13
إقامة بيت عزاء للقائد أحمد جبريل في رام الله
وأوضحت أن العزاء سيقام يوم غد الاحد، في قاعة الكلية الاهلية- دير اللاتين في
رام الله
.
مصدر :
وكالات
رقم :
942700
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