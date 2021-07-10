إقامة بيت عزاء للقائد أحمد جبريل في رام الله

اسلام تايمز (فلسطين) - أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، عن اقامة بين عزاء للقائد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– القيادة العامة في مدينة رام الله.