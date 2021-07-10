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السبت 10 تموز 2021 ساعة 17:15

لبنان: هل الوضع الأمني أكثر من خطير

لبنان: هل الوضع الأمني أكثر من خطير
و برأي بعض المصادر الصحفية كل هذة الأزمات نتيجة غياب المسؤولية وتلهّي من يعتبرون أنفسهم مسؤولين، وهم مسؤولون بالإسم فقط، بامور هامشية، والإكتفاء بـمحاربة طواحين الهواء والسعي إلى تأمين الوراثة السياسية للذين سيأتون من بعدهم ومن صِلبهم، من دون أن يقلقهم مصير الوطن الواقف على حافة الهاوية إن لم نقل إنه أصبح في قعر هذه الهاوية السحيقة.

ما يجري في الداخل اللبناني مقلق وخطير. إنه الإنزلاق المخيف نحو المجهول، وإن كان هذا المجهول معلومًا من قبل من يتلقون التقارير الأمنية الواردة إليهم من الخارج، وفيها أكثر من تحذير، وأكثر من نصيحة بضرورة إبقاء الأعين مفتوحة، لأن ما يُخطّط لهذا البلد الرازح تحت هذا الكمّ الهائل من المشاكل قد يفوق قدرة قواه العسكرية، التي لا تزال حتى هذه الساعة قادرة على الإمساك بناصية الأمن والحفاظ على الإستقرار، على رغم الصعوبات الكثيرة التي تعترضها، والتي قد تحول دون تمكّنها من القيام بما هو مطلوب منها.

وحسب موقع لبنان 24 الكتروني اليوم السبت في المعلومات الديبلوماسية مع أن بعض الدول المهتم بوضع لبنان لكن من الضروري قيام اللبنانيين بما يلزم من خطوات إنقاذية سريعة لوقف الإنهيار، وعدم ترك بلدهم لقمة سائغة في أفواه المتربصين به شرًّا.
مصدر : وكالات
رقم : 942701
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