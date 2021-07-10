وزير الري المصري: لن نسمح بحدوث أزمة مياه

وقال عبد العاطي اليوم السبت، خلال لقاء حواري نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتعاون مع وزارته، إن الدولة المصرية "تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقا لمصالحها"، مضيفا: "ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري".



وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية لن تسمح بوقوع أزمة مياه في الدولة، مؤكدا استعدادها لـ"التعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه".



وانتقد عبد العاطي بشدة مشروع سد النهضة الإثيوبي، قائلا إن هناك عيوبا قد أصبحت معلومة ولم يتم الإعلان عن بعضها في هذا المشروع.