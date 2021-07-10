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السبت 10 تموز 2021 ساعة 19:17

ناشط إماراتي يكشف معلومات جديدة عن رئيس دولة الإمارات

ناشط إماراتي يكشف معلومات جديدة عن رئيس دولة الإمارات
وغرّد الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل في تغريدةٍ بحسابه في تويتر أنّ معلومة وردته تفيد بأن الشيخ خليفة بن زايد اشتد عليه المرض مؤخراً .

وأضاف في تغريدته: المطلوب من اعلامنا وحكومتنا طمأنة الشعب الإماراتي على صحة الشيخ وهل هو في الإمارات أم خارجها .

وقال الطويل إنّه “من غير المفهوم أن تبقى أخبار الشيخ خليفة بن زايد في عزلة تامة”، متنمياً الشفاء العاجل له .

ولا يظهر خليفة بن زايد رئيس الإمارات المغيب والبالغ (72 عاما) علنا منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة في 24 يناير 2014، إلا مرات نادرة.

ومنذ ذلك الحين استمر خليفة بن زايد في إصدار المراسيم موكلا الأمور إلى أخيه غير الشقيق، محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي .

وتولى خليفة بن زايد الرئاسة في نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

وتتحدث تقارير عدة عن أن ولي عهد أبوظبي يخطط لتنصيب نفسه رئيساً للإمارات، وهو السيناريو الراجح لدى كثيرين.

ونقلت صحيفة “ذا دايلي تلجراف” البريطانية عن مصدر مقرب من العائلة الحاكمة في أبو ظبي رفض الكشف عن اسمه: “إن الشيخ محمد بن زايد يملك طموحا كبيرا بجعل الإمارات السبع تذوب في إطار إمارة أبو ظبي وينتهي شيء اسمه سبع إمارات وسبع أسر حاكمة، وذلك من خلال المشروع الذي أطلقه محمد بن زايد (البيت متوحد)”.

في السياق، طالب المحامي الدولي البارز محمود رفعت بفتح تحقيق دولي في ما فعله أشقاء رئيس دولة الإمارات المغيب خليفة بن زايد به.

وقال “رفعت” في تغريدةٍ إنّ خليفة بـن زايد حولّه اخوته من شيخ وقور لمخبول مسلوب العقل بعدما حقنوه بعقار أصابه بتلف عقلي، رغم ان كل الفظائع تصدر باسمه وتوقيعه وهو مسلوب الإرادة.

وأضاف المحامي البارز: يجب فتح تحقيق في هذا الملف دولياً لحقّ انسان مستضعف الآن وأهله وكبوابة لوقف سفك الدم العربي.

ويعتبر محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات حالياً، وتأتمر الإمارات الأُخرى بأوامره.
مصدر : وكالات
رقم : 942719
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