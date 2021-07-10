تشييد محطات جديدة لتوليد الكهرباء في جنوب ايران

وقال رحيمي، في تصريحه خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في محافظة فارس اليوم السبت، ان هذه المحطات الاربعة يتم تشييدها في خنج واقليد وارسنجان ومجمع الغدير لانتاج الالمنيوم.



واضاف: إن اجمالي حجم طاقة المحطات المذكورة يبلغ 2500 ميغاواط وهو كاف لسد النقص في ذروة استهلاك الطاقة في المحافظة.



ولفت الى تشييد محطتين كهروشمسية في المحافظة بطاقة تبلغ نحو 650 ميغاواط في منطقتي بوانات وايزدخواست.



كما شدد محافظ فارس على ضرورة الإسراع في إنشاء مصنعين للوحات والمبدلات الكهربائية في المحافظة ، مشيرا إلى أن استثمار 450 مليون يورو في هذا المجال فرصة جيدة للغاية ، وطالب المدراء المعنيين بالعمل على إزالة العقبات ذات الصلة بسرعة.