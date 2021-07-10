الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 تموز 2021 ساعة 20:19

تشييد محطات جديدة لتوليد الكهرباء في جنوب ايران

تشييد محطات جديدة لتوليد الكهرباء في جنوب ايران
وقال رحيمي، في تصريحه خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في محافظة فارس اليوم السبت، ان هذه المحطات الاربعة يتم تشييدها في خنج واقليد وارسنجان ومجمع الغدير لانتاج الالمنيوم.

واضاف: إن اجمالي حجم طاقة المحطات المذكورة يبلغ 2500 ميغاواط وهو كاف لسد النقص في ذروة استهلاك الطاقة في المحافظة.

ولفت الى تشييد محطتين كهروشمسية في المحافظة بطاقة تبلغ نحو 650 ميغاواط في منطقتي بوانات وايزدخواست.

كما شدد محافظ فارس على ضرورة الإسراع في إنشاء مصنعين للوحات والمبدلات الكهربائية في المحافظة ، مشيرا إلى أن استثمار 450 مليون يورو في هذا المجال فرصة جيدة للغاية ، وطالب المدراء المعنيين بالعمل على إزالة العقبات ذات الصلة بسرعة.
رقم : 942728
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مستقبل الأردن يتجه نحو المقاومة.. تغييرات جذرية تسير بعيداً عن السعودية
مستقبل الأردن يتجه نحو المقاومة.. تغييرات جذرية تسير بعيداً عن السعودية
ما هي أهداف زيارة الوفد السعودي لواشنطن في غياب محمد بن سلمان؟
ما هي أهداف زيارة الوفد السعودي لواشنطن في غياب محمد بن سلمان؟
10 تموز 2021
الرئيس روحاني: دخلنا الموجة الخامسة من جائحة كورونا
الرئيس روحاني: دخلنا الموجة الخامسة من جائحة كورونا
10 تموز 2021
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
10 تموز 2021
رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة
رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة
10 تموز 2021
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟
9 تموز 2021
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
الكيان‘‘الإسرائيلي‘‘ وريث سياسة الحلب الترامبية.. الإمارات البيضة الذهبية!
9 تموز 2021
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
الشیخ قاسم : الإسرائيليون فوجئوا بتوقيت "سيف القدس" وإمكانات محور المقاومة
9 تموز 2021
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
خيارات واشنطن تتضاءل في حصار حزب الله.. التوجه للأمم المتحدة
9 تموز 2021
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
متغيرات تلوح في الأفق.. ماذا تحضر أميركا للمنطقة؟
9 تموز 2021
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
9 تموز 2021
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
ايران تطالب بالغاء الحظر الاميركي الظالم سريعا
9 تموز 2021
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
نقل القوات والمعدات من قطر إلى الأردن.. ما هو المشروع الأمريكي الجديد للمنطقة؟
8 تموز 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مستقبل الأردن يتجه نحو المقاومة.. تغييرات جذرية تسير بعيداً عن السعودية
ما هي أهداف زيارة الوفد السعودي لواشنطن في غياب محمد بن سلمان؟
معركة البيضاء اليمنية تقودها أمريكا وينفذها "القاعدة وداعش"
ماهي مفرزات انتخاب العاروري زعيما لحركة حماس في الضفة الغربية؟