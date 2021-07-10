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السبت 10 تموز 2021 ساعة 20:23

شبّان فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان

شبّان فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان
وأضرم شبّان النار في عمود لكاميرات مراقبة تابعة للاحتلال داخل بلدة سلوان جنوبيّ المسجد الأقصى حيث استدعيت سيارة إطفاء لإخماد الحريق.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال مستشفى المقاصد في القدس المحتلّة.

وفي بلدة بيتا جنوبيّ نابلس في الضفة الغربية، غنم شبان كميّة من قنابل الغاز بعد أن تركها جنود الاحتلال وفرّوا هاربين أثناء محاصرتهم داخل أحد المنازل.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطينيّ أنّ طواقمه تعاملت مع 421 إصابة خلال تصدّي الفلسطينيين لقوات الاحتلال على جبل صبيح.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية في بيت دجن شرقيّ نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن خرجت باتجاه المنطقة الشرقية احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانيّة.

واستخدمت قوات الاحتلال في اعتداءاتها على المتظاهرين الفلسطينيين المروحيات التي ألقت منها قنابل الغاز باتجاههم.

وقال مركز معلومات "وادي حلوة" في القدس، إن الشاب حربي نضال الرجبي 18 عاماً، أصيب برصاصة في ظهره مساء الجمعة، خلال سيره في حي بئر أيوب في بلدة سلوان.

وأوضح المركز أن الشاب الرجبي يخضع لعملية جراحية في مستشفى المقاصد، وخلال ذلك اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى، وقامت بتفقد الطوابق بحثاً عن المصاب، كما طالبت بالرصاصة التي أصابته.

وقال إن الشاب حربي الرجبي، هو مريض بالسكري، وتعرض للاعتقال عدة مرات، آخرها الشهر الماضي، وأبعد حينها عن القدس القديمة، كما اعتقل عام 2018 وتعرض لتحقيقات قاسية ثم أفرج عنه بشرط الإبعاد عن مكان سكنه في سلوان، وفرض عليه الحبس المنزلي.

واقتحمت قوات الاحتلال شارع حي بئر أيوب في سلوان، وقامت بالانتشار في عدة مناطق في الحي، ثم شرعت بتوقيف المركبات ومنعها من المرور، وخلال ذلك قام الشبّان بإضرام النيران بأعمدة كاميرات المراقبة في الحي.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي، وأطلقته مباشرة باتجاه الشبّان، كما أطلقت القنابل الغازية والصوتية بشكلٍ عشوائي، مستهدفة المنازل. فيما ألقى الشبان المفرقعات باتجاه قوات الاحتلال في الحي.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني يوم أمس الجمعة، عن إصابة 126 مواطناً، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.
مصدر : وكالات
رقم : 942730
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