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السبت 10 تموز 2021 ساعة 20:23
مستشارة الرئيس السوري:

شعبنا لن ينسى دعم اشقائه الايرانيين في مكافحة الارهاب

شعبنا لن ينسى دعم اشقائه الايرانيين في مكافحة الارهاب
وقالت بثینة شعبان، لدى لقائها رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية الايرانية عباس كلرو والوفد البرلماني الايراني المرافق في دمشق اليوم السبت: ان أمن الشعب السوري اليوم رهن لبطولات وتضحيات السوريين والايرانيين الذين وقفوا جنبا الى جنب في مكافحة داعش والارهاب.

وحيّت ذكرى الشهيد قاسم سليماني، موضحة: ان سوريا قيادة وحكومة وشعبا ترى ان تضحيات الايرانيين في التغلب على الازمة في سوريا لن تنسى وسيحتفظ التاريخ في سجلاته بدعم الشعب الايراني لاشقائه السوريين.

وعدّت التركيز على المجالات الاقتصادية وبذل الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين بالمهم للغاية.

واشادت بدعم ايران قيادة وحكومة وشعبا لسوريا حكومة وشعبا خلال الظروف الصعبة التي اجتازتها.
رقم : 942731
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