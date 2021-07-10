واشار النائب عن أهالي اراك /وسط ايران/ محمدحسن آصفري، في تصريح صحفي اليوم السبت، الى حوار طهران بين ممثلي الحكومة الافغانية وحركة طالبان عادّا تعزيز الامن في بلدان الجوار بأنه يكتسب الاهمية على الدوام لاسيما في افغانستان.



وأدان مخططات اميركا وحلفائها كالكيان الصهيوني الرامية لزعزعة الامن وخلق التوترات في المنطقة وعدّها تهدف الى تأمين مصالحها ومنها الصراع الاخير في افغانستان.



ولفت الى ان صنع المجموعات الارهابية ونشاطاتها في المنطقة هي من بين نتائج التواجد الاميركي في غرب آسيا.



ونوه الى ان ايجاد حل للازمة القائمة في افغانستان رهن بالحوار بين القوى السياسية بهذا البلد، مؤكدا ان الاميركيين وحلفائهم هو العدو الاول للشعب الافغاني.