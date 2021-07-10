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السبت 10 تموز 2021 ساعة 20:30

الهند: هناك فرصة جديدة للتعاون مع إيران في حكومة رئيسي

الهند: هناك فرصة جديدة للتعاون مع إيران في حكومة رئيسي
وأفادت وسائل إعلام هندية اليوم السبت أن "إبراهيم رئيسي" ، الرئيس الإيراني المنتخب حديثًا ، قد دعا الهند لحضور حفل تنصيبه في 5 أغسطس (الخميس).

وبحسب صحيفة إنديان إكسبريس ، قالت مصادر مطلعة إن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار سلم يوم الاربعاء المنصرم الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي رسالة شخصية من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي . ونقلت هذه المصادر عن وزير الخارجية الهندي وصفه لقائه مع الرئيس الإيراني المنتخب بالودي .

وقال مصدر مطلع في الحكومة الهندية في هذا الصدد وعن حضور مسؤول حكومي في حفل تنصيب رئيسي : انها  "ستكون فرصة سانحة لبناء العلاقات ، خاصة بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها".

وكتبت الصحيفة أن نيودلهي ستقرر قريبًا أي مسؤول سيسافر إلى طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب.
رقم : 942735
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