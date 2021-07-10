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السبت 10 تموز 2021 ساعة 22:06

الأسير المحرر الغضنفر في تحسن مستمر وسيغادر المستشفى خلال أيام

الأسير المحرر الغضنفر في تحسن مستمر وسيغادر المستشفى خلال أيام
أضاف كريم  أنه تم تشكيل طاقم مختص يضم أخصائيين بالجهاز الهضمي والباطني والتخدير والتغذية لمتابعة وضعه الصحي، وذلك تجنبا لحدوث ما يسمى بمتلازمة إعادة التغذية التي قد تحدث مع أبو عطوان، نتيجة عودته للأكل بعد انقطاع طويل عن الطعام، الأمر الذي قد يحدث تغييرات مفاجئة وخطيرة في الجسم.

وأكد أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة "وقد استطعنا تجاوز حالة الجفاف التي كان يعاني منها أبو عطوان خلال فترة إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 65 يوما، بعد إعطائه العلاج اللازم"، مشيرا إلى أن "كافة فحوصاته التي أجريت له جاءت مبشرة وتؤكد أنه سيتماثل للشفاء خلال الفترة القليلة المقبلة".

يذكر أن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاما) من بلدة دورا بجنوب الخليل، قد وصل إلى المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان برام الله، أول أمس الخميس، بعد انتزاعه قرارا بإبطال أمر الاعتقال الإداري، في أعقاب إضرابه طول هذه الفترة.
مصدر : وكالات
رقم : 942758
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