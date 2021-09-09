الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 أيلول 2021 ساعة 13:36

الحرس الثوري يقصف مواقع إرهابيين شمال العراق

الحرس الثوري يقصف مواقع إرهابيين شمال العراق
وأفاد موقع "انتخاب" الإيراني، إن "قوات الحرس الثوري استهدفت يوم أمس اجتماعا لقادة إحدى التنظيمات الارهابية المتواجدة على أراضي اقليم #كردستان العراق بـ 7 صواريخ أرض أرض قصيرة المدى".

وأشار الموقع الإيراني في تقريره إن "العملية أدت الى مقتل وجرح العشرات من قادة والعناصر المهمة من الارهابيين "، مبيناً إن "القوات المسلحة الايرانية عازمة على التصدي للارهابيين وعدم السماح لهم بتهديد الإستقرار النموذجي الذي تشهده ايران، وسنرد بشكل أقوى اذا تكررت عمليات الارهابيين داخل الاراضي الايرانية".

وفي سياق آخر، أشار تقارير إلى ان المواقع التي جرى استهدافها بالمدفعية كانت تابعة لجماعة "بيجاك" الإيرانية الكردية الإرهابية التي تنشط في جبال اقليم كردستان العراقي.

وكان قائد القوة البرية في الحرس الثوري الايراني العميد محمد بابكور طالب قبل أيام، الحكومة العراقية وسلطات اقليم كردستان بمنع الارهابيين من تحويل منطقة كردستان الى "مرتع لهم".

وأضاف "ان القوات المسلحة الايرانية سترد بالشكل المناسب مطالبا سكان إقليم كردستان العراق بالإبتعاد عن مقار الارهابيين حفاظا على سلامتهم"، مضيفا: "قد نوجّه ضربات قوية وموجعة لمواقع الارهابيين اذا ما تطلب الامر".
رقم : 952971
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
10 أيلول 2021
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
10 أيلول 2021
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
9 أيلول 2021
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
9 أيلول 2021
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
9 أيلول 2021
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
9 أيلول 2021
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
8 أيلول 2021
نهاية عقد من السياسة العدائية التركية تجاه سوريا؛ الأدلة والأسباب
8 أيلول 2021
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
8 أيلول 2021
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
8 أيلول 2021
السفينة الإيرانية ومثلث المقاومة الذي حطم الهيمنة الأمريكية
السفينة الإيرانية ومثلث المقاومة الذي حطم الهيمنة الأمريكية
8 أيلول 2021
التواصل المباشر مع الطائرات دون طيار الهجومية الإيرانية
التواصل المباشر مع الطائرات دون طيار الهجومية الإيرانية
8 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب