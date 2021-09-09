الحرس الثوري يقصف مواقع إرهابيين شمال العراق

وأفاد موقع "انتخاب" الإيراني، إن "قوات الحرس الثوري استهدفت يوم أمس اجتماعا لقادة إحدى التنظيمات الارهابية المتواجدة على أراضي اقليم #كردستان العراق بـ 7 صواريخ أرض أرض قصيرة المدى".



وأشار الموقع الإيراني في تقريره إن "العملية أدت الى مقتل وجرح العشرات من قادة والعناصر المهمة من الارهابيين "، مبيناً إن "القوات المسلحة الايرانية عازمة على التصدي للارهابيين وعدم السماح لهم بتهديد الإستقرار النموذجي الذي تشهده ايران، وسنرد بشكل أقوى اذا تكررت عمليات الارهابيين داخل الاراضي الايرانية".



وفي سياق آخر، أشار تقارير إلى ان المواقع التي جرى استهدافها بالمدفعية كانت تابعة لجماعة "بيجاك" الإيرانية الكردية الإرهابية التي تنشط في جبال اقليم كردستان العراقي.



وكان قائد القوة البرية في الحرس الثوري الايراني العميد محمد بابكور طالب قبل أيام، الحكومة العراقية وسلطات اقليم كردستان بمنع الارهابيين من تحويل منطقة كردستان الى "مرتع لهم".



وأضاف "ان القوات المسلحة الايرانية سترد بالشكل المناسب مطالبا سكان إقليم كردستان العراق بالإبتعاد عن مقار الارهابيين حفاظا على سلامتهم"، مضيفا: "قد نوجّه ضربات قوية وموجعة لمواقع الارهابيين اذا ما تطلب الامر".