وزير خارجية قطر من طهران: نؤمن بضرورة تضافر الجهود تجاه أفغانستان

وجاءت تصريحات الوزير القطري بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران واجتماعه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وهذه أول زيارة للوزير القطري بعد تولي عبد اللهيان منصب وزارة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة التي نالت ثقة البرلمان في آب/أغسطس الماضي.



وكتب عبدالرحمن آل ثاني عبر حسابه في تويتر بعد لقاءه بنظيره الإيراني: دولة قطر تؤمن بضرورة تضافر الجهود والرؤى الدولية تجاه #أفغانستان لضمان حل كامل وشامل للقضية الأفغانية".



من جهته، غرد السفير الإيراني في ⁧قطر⁩ حميد دهقاني: في الاجتماع ‏بين وزير الخارجية القطري الشیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ‏ونظيره الإيراني حسين أمير ⁧ عبداللهيان⁩ وبقية المسؤولين في بلدنا يمكن التطرق للعديد من القضايا التي يمكن مناقشتها والاتفاق عليها والتعاون فيها على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي".