الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 أيلول 2021 ساعة 17:03

مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال جنوبي الضفة

مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال جنوبي الضفة
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخلي مخيم "العروب" شمالي الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، وبلدة "دورا" الجنوبي قرب مخيم "الفرار" للاجئين الفلسطينيين جنوبي المدينة.

وأشارت إلى إطلاق قوات الاحتلال، الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين رشقوا دوريات الاحتلال والبرج العسكري المقام على مدخل المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة، كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح منازل المواطنين المطلة على مكان المواجهات.

وأغلقت قوات الاحتلال عدة طرق مؤدية إلى بلدة "دورا" أثناء المواجهات، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المتظاهرين نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "الخضر" جنوبي بيت لحم (جنوبا)، ضمن الدعوات التي انطلقت نصرة للأسرى في السجون الإسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في محيط "برك سليمان" و"أم ركبة"، بين الشبان المنتفضين نصرة للأسرى، وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي جنين (شمالا)، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات البحث عن "الأسرى الستة"، في محيط البلدات والقرى المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في جنين.

ونقلت وكالة "وفا" للأنباء عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال نشرت وحدات خاصة من المستعربين في محيط قرية "العرقة" غربي جنين و"حي الطرم" (شمال شرق يعبد)، وشددت من تواجدها العسكري بمحيط القرى القريبة من الجدار.

وفي سياق ذي صلة، تضامن طلبة مدارس، مع "الأسرى الستة"، خلال فعاليات الإذاعة الصباحية، برفعهم علم فلسطين وصورا للأسرى ويافطات خُطت فوقها عبارات تطالب بالإفراج العاجل عنهم وفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات والأطفال والطلبة والعاملين في السلك التربوي.

وقال وكيل وزارة التربية بصري صالح، في تصريحات صحفية: إن هذه الفعاليات تندرج في إطار التأكيد على أن الأسرة التربوية ستبقى وفية لنضالات الأسرى، وانسجاماً مع حالة المناصرة الرسمية والشعبية لهم، خاصة في ظل الممارسات المجحفة بحقهم.

وتمكن ستة أسرى فلسطينيين، من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، شديد الإحكام، عبر نفق تمكنوا من حفره. وقد تسببت تلك الحادثة بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية.
مصدر : وكالات
رقم : 953003
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
الى لابيد.. سنحرر الجولان المحتل وسنمرغ انف الصهاينة بالتراب
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
10 أيلول 2021
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
السفن الايرانية وسقوط الفيتو الأميركي: ماذا عن تنفيذ خطة الغاز المصري؟
10 أيلول 2021
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
9 أيلول 2021
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
9 أيلول 2021
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب
9 أيلول 2021
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
مشاريع الطاقة ‘‘الأردنية- السورية- اللبنانية‘‘ الجديدة وتداعياتها
9 أيلول 2021
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
نظرة على اعتراف الصهاينة بـ ‘‘الانهيار من الداخل‘‘
8 أيلول 2021
نهاية عقد من السياسة العدائية التركية تجاه سوريا؛ الأدلة والأسباب
8 أيلول 2021
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
أول تعليق إيراني على حكومة طالبان
8 أيلول 2021
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
رئيس الجمهورية الايرانية: لاعداد برنامج شامل لترويج نمط الحياة الايرانية –الاسلامية
8 أيلول 2021
السفينة الإيرانية ومثلث المقاومة الذي حطم الهيمنة الأمريكية
السفينة الإيرانية ومثلث المقاومة الذي حطم الهيمنة الأمريكية
8 أيلول 2021
التواصل المباشر مع الطائرات دون طيار الهجومية الإيرانية
التواصل المباشر مع الطائرات دون طيار الهجومية الإيرانية
8 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تكسب إيجابية المستجد في ملفها النووي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأمريكية والأوروبية
تهديد جديّ من الفصائل الفلسطينيّة لـ ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تُحطّم غزة قيود الحصار؟
أزمة خط الغاز بين الجزائر والمغرب.. الأشقاء يخسرون وإسبانيا تكسب