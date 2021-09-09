عبداللهيان: أميركا هي المسؤولة عن الأزمات التي يعيشها الشعب الأفغاني

وخلال بحث الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية، شدد عبد اللهيان خلال القاء على على أهمية تعزيز الحوار بين دول المنطقة، ونوه إلى أن تشكيل حكومة شاملة هو السبيل لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.



ومن جهته نقل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تحيات كبار المسوؤلين القطريين للرئيس الإيراني سيد ابراهيم رئيسي، متمنيا التوفيق والنجاح لرئيس الجمهورية والحكومة الايرانية الجديدة.



وأكد وزير الخارجية القطري على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والعمل على تسريع إصدار التأشيرات التجارية وتسهيل التعاون التجاري بين القطاعات الخاصة في البلدين.



كما بحث الطرفان سبل التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر فيما يتعلق بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.