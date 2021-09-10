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الجمعة 10 أيلول 2021 ساعة 07:29

أبوردينة: قضية الأسرى خط أحمر للشعب الفلسطيني وقيادته

أبوردينة: قضية الأسرى خط أحمر للشعب الفلسطيني وقيادته
وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية نقلا عن نبيل أبو ردينة ردا على تصريحات رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت حول التوسع الاستيطاني أن الاستيطان جميعه غير شرعي، وهو مخالف لكافة القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها القرار رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأضافت أن مثل هذه التصريحات الإسرائيلية، واستمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على شعبنا الفلسطيني لن تنجح، وستفشل كما فشلت سياسة الضم والتوسع الاستيطاني، ولن يكون هناك شرعية لأي مستوطنة إسرائيلية تقام على الأرض الفلسطينية سواء كانا توسعا أو ضما.

وشدد الناطق الرسمي للرئاسة الفلسطينية على أن السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وأن استمرار انتهاك "إسرائيل" للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية لن يؤدي إلى أي سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
رقم : 953085
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